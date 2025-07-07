شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الزمالك عن جلسة استماع شئون اللاعبين باتحاد الكرة في شكوي زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب مسئولو نادى الزمالك، عن حضور جلسة الاستماع التي حددتها إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة لمناقشة شكوى النادي الأبيض ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلى الحالي.

وأخطرت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، نادي الزمالك بتحديد جلسة استماع كان مقررا لها أمس الأحد، لكن مسئولو الزمالك لم يحضروا الجلسة.

كان الزمالك اشتكي زيزو والنادي الأهلي للجنة الانضباط، التي قضت بعدم الاختصاص ليتم تحويل الشكوي لشئون اللاعبين التي بدأت نظر الشكوي.