شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصل على 15% من قيمة صفقة انتقال ياسين مرعى من فاركو للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل نادي الزمالك على نسبة 15% من قيمة صفقة انتقال المدافع ياسين مرعى من نادي فاركو إلى الأهلي، وذلك وفقًا للبند الموجود في عقد بيع اللاعب السابق من الزمالك إلى فاركو.

وكان ياسين مرعى قد انضم إلى فاركو قادمًا من الزمالك قبل عدة مواسم، ونجح في لفت الأنظار بأدائه المميز، ما دفع النادي الأهلي للتحرك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الإدارة تابعت تفاصيل الصفقة عن كثب، وفعّلت بند "نسبة إعادة البيع"، الذي ينص على حصول الزمالك على 15% من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب، وهو ما تم بالفعل بعد انتقاله رسميًا إلى القلعة الحمراء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الزمالك لتعزيز موارده المالية، وسط تحركات كبيرة لدعم الفريق بصفقات جديدة استعدادًا للموسم المقبل.