شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائرى ميلود حمدى يجتمع مع اللاعبين ويقود أول مران للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى لفريق الإسماعيلى الجديد، عقد جلسة مع اللاعبين بعد قليل، قبل أن يخوض أول مران للدراويش استعدادا للموسم الجديد.

وعقد الجزائرى ميلود حمدى جلسة مع مسئولى الإسماعيلى وتم توقيع العقود واتفق معهم على ضرورة إقامة معسكر للفريق خارج الإسماعيلية الأسبوع المقبل من أجل الاستعدادا الجيد للموسم الجديد، والأقرب سيكون فى الإسكندرية.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للفريق كلا من: ميلود حمدى مديرا فنيا، حمادى صغير مدربا بلجيكى الجنسية، عبدالله الشحات مدربا مساعدا، مروان سليمانى مخططا للأحمال - تونسى الجنسية، سيد السويركى مدريا لحراس المرمى.

آخر تجارب الجزائرى ميلود حمدى كانت مع يانج أفريكانز التنزانى وسبق له تدريب: اتحاد العاصمة الجزائرى، نهضة بركان المغربى، السالمية الكويتى، سانت موريس الفرنسى، شبيبة قسنطينة، شبيبة القبائل، الخالدية البحرينى.

حصل على الدورى التنزانى 2025، كأس تنزانيا 2025، الدورى الجزائرى 2016، الدورى الفرنسى الدرجة الثانية 2012.