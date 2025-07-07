شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اعتماد تراخيص الأكاديميات تعقد اجتماعها الأول والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اللجنة المُشكلة من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لاعتماد تراخيص أكاديميات كرة القدم برئاسة الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد ، اجتماعها الأول اليوم (الإثنين) واعتمدت اللجنة المحضر رقم 1 حيث فحصت اللجنة طلبات أندية المقاولون العرب وزد والصيد لإنشاء أكاديميات كرة القدم.

وتقدم عدد 20 شركة خاصة - حتى الآن - بطلبات ترخيص الأكاديميات حيث تتسلم اللجنة الطلبات حتى 25 يوليو الجاري.

وعقب اعتماد محضر اللجنة اليوم، سيتم منح الرخصة للأكاديميات والأندية على أن يتوجهوا للفروع مباشرة للمشاركة في المسابقات وقيد اللاعبين حيث سيتم فتح القيد لهم حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل وكذلك في الأسبوع الأول من كل شهر.

ويترأس اللجنة المُشكلة لاعتماد تراخيص الأكاديميات الدكتور مصطفى عزام ، وتضم في العضوية علاء نبيل المدير الفني للاتحاد، محمد الطوبجي وعادل أبوقورة من الشئون القانونية، محمد سليمان من الإدارة المالية، الدكتور حاتم سرور من المكتب الفني لرئيس الاتحاد، وايمان مدحت ومحمد زيد مقررا اللجنة.