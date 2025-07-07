شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لحسم صفقة محمد علاء من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو نادى الزمالك، الزمن لإنهاء صفقة ضم محمد علاء حارس مرمى الجونة، إلى صفوف الفريق الأبيض خلال ميركاتو الصيف لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ويكثف الزمالك المفاوضات بعد طلب سيراميكا ضم حارس الجونة والدخول فى المفاوضات بقوة.

وجارى المفاوضات بين الزمالك مع الجونة لتقليل المقابل المادى المطلوب للموافقة على رحيل الحارس، وحسم الصفقة بعد تدخل سيراميكا.

وتعاقد الزمالك مع الحارس الدولي السابق المهدي سليمان فى صفقة انتقال حر، مع وجود محمد صبحى ومحمد عواد حارسا الفريق