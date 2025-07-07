شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائرى ميلود حمدى يجتمع مسئولى الإسماعيلى لتوقيع العقود قبل بداية المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلى، مع المهندس نصر أبو الحسن بعد قليل لتوقيع العقود لتدريب الفريق فى الموسم المقبل وبدء مهمته بشكل رسمى مع الدراويش.

ووصل الجزائرى ميلود حمدى القاهرة اليوم قادما من فرنسا، بينما وصل أعضاء الجهاز المعاون أيضا وسيعقد اجتماعا مع جهازه ثم اجتماعا مع اللاعبين قبل بداية رحلته مع الفريق.

ونجح نادى الإسماعيلى فى التعاقد مع المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية ميلود حمدى، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى خلال الموسم الجديد خلفا للراحل تامر مصطفى.

وطلب المدير الفنى الجديد من إدارة الإسماعيلى إقامة معسكر إعدادى للفريق خارج الإسماعيلية، من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد/ والأقرب سيكون فى الإسكندرية.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للفريق كلا من: ميلود حمدى مديرا فنيا، حمادى صغير مدربا بلجيكى الجنسية، عبدالله الشحات مدربا مساعدا، مروان سليمانى مخططا للأحمال - تونسى الجنسية، سيد السويركى مدريا لحراس المرمى.

آخر تجارب الجزائرى ميلود حمدى كانت مع يانج أفريكانز التنزانى وسبق له تدريب: اتحاد العاصمة الجزائرى، نهضة بركان المغربى، السالمية الكويتى، سانت موريس الفرنسى، شبيبة قسنطينة، شبيبة القبائل، الخالدية البحرينى.

حصل على الدورى التنزانى 2025، كأس تنزانيا 2025، الدورى الجزائرى 2016، الدورى الفرنسى الدرجة الثانية 2012.