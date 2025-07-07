شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الخماسي: مصر على صدارة ميداليات كأس العالم والتنظيم أكثر من رائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، أن تنظيم نهائي كأس العالم 2025، يعد أكثر من رائع، ومصر أصبحت متمرسة في تنظيم البطولات الكبرى، لذلك تخرج البطولات بهذا الشكل الرائع.

وأعرب شريف العريان عن سعادته بتتويج فريدة خليل بالميدالية الذهبية في منافسات السيدات، مؤكدًا أن اللاعبة معجزة بكل ما تحمل الكلمة وأصبحت تعد من أبرز الأسماء في الاتحاد الدولي للعبة والذي يضعها دائمًا في مقدمة المنافسة، بين المجرية ميشال جولياس والتي تعرضت للإصابة قبل البطولة بأسبوع، وكنا نتمنى تواجدها لتثبت فريدة تفوقها وننتظر مواجهة قوية بينهما في بطولة العالم.

تابع العريان أن ذهبية معتز وائل، جاءت بعد تألق كبير من اللاعب والذي قدم منافسة رائعة خاصة في الجري والرماية، معربًا عن سعادته وفخره بهذه الميدالية.

وأكد شريف العريان أن مصر في صدارة الدول بقائمة المتوجين بميداليات في سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث لعام 2025، برصيد 8 ميداليات، بجانب بطولة العالم للناشئين الأخيرة والتي حصل بها الفراعنة على 3 ميداليات ذهبية، كما أن المنتخب سيشارك في بطولة العالم للتتابعات والتي ستنطلق غدًا مؤكدًا على ثقته أن مصر ستكتسح الميداليات، لأن مصر مميزة للغاية بها.

تابع نائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، أن مصر ستشارك في بطولة العالم تحت 17 عامًا، وهي ما ستشهد منافسة قوية، وستغادر البعثة بعد انتهاء بطولة العالم للتتابعات، إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

أتم شريف العريان تصريحاته، أن لعبة الخماسي الحديث أصبحت أكثر انتشارًا، وجمهورها في تزايد مستمر، ويعد الفضل الأكبر لذلك للنتائج، وبالتحديد نتيجة أحمد الجندي في الأولمبياد، مشددًا أن البداية كانت من ذهبيتي أولمبياد الشباب 2018، عن طريق سلمى أيمن وأحمد الجندي، ثم فضية أولمبياد طوكيو، وذهبية أولمبياد باريس لأحمد الجندي، والتي أنقذت البعثة المصرية في باريس من نتيجة مخيبة للآمال.