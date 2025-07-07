شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة ناشئات الطائرة أمام المكسيك فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

خسر منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، أمام نظيره المكسيكى بنتيجة 3-0 في بطولة العالم للناشئات، المقامة فى صربيا وكرواتيا خلال الفترة من 30 يونيو الماضي وحتى 14 يوليو الجاري.

وخسر المنتخب أول وثان مبارياته أمام كندا وألمانيا قبل الفوز على تايلاند 3-1، و أخيرا الخسارة من كرواتيا 3-0 أمس.

ويضم الجهاز الفنى المدير الفني إيهاب محمد علي والمدرب العام يسرا عبد الكريم، ومحلل الأداء مي محمود حسني، العلاج الطبيعي، لمياء جيبيلي والحكم الدولي أماني رشيد.

وتضم قائمة اللاعبات: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولى، سلمي البحيري، مريم عمروكرمه علي، ريتاج هشام، ملك سعده، نور الصافي، بسمله حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.