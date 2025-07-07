7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين 7 يوليو 2025 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،المقابل المادى يحسم انضمام كارلوس فينيسوس لاعب توتنهام السابق للزمالك،الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي.

الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم شلوسك البولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويض الرحيل المحتمل لمواطنه وسام أبو علي إلى أحد الأندية الخارجية المهتمة بالتعاقد معه.

مفاوضات مكثفة يقوم بها مسئولو نادى الزمالك لضم البرازيلى كارلوس فينيسوس مهاجم توتنهام وفولهام السابق، لتدعيم صفوف الأبيض بالموسم الجديد، ضمن خطة النادى لضم صفقات سوبر الفترة الجارية.

شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي

كشف مصدر مسؤول بإدارة البنك الأهلي، عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الزمالك مع البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، للتعاقد مع أحمد ربيع لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

حصل مسؤولو النادي المصري، على توقيع التونسي محمد علي بن حمودة لاعب فريق غزل المحلة، وذلك لدعم هجوم الفريق البورسعيدي.

يدرس اتحاد الكرة بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) المعروف بدورى المحترفين يوم 27 أغسطس المقبل بدلا من يوم 14 من نفس الشهر كما كان مقررا.

يجهز مسئولو النادى الأهلى فى الوقت الحالي، المستحقات المادية للمغربى يحيى عطية الله، لاعب الفريق الذى انتهت رحلته بالقميص الأحمر، من أجل الحصول عليها بشكل كامل وتوقيع مخالصة مادية بين الطرفين.

يعمل الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، على تجهيز أسامة فيصل مهاجم الفريق، للموسم الجديد، وذلك بعد توقف مفاوضان النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، بعدما قام الفريق الأحمر بضم محمد شريف القادم من الخليج السعودي.