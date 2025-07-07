شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يطلب ضم مصطفى شلبى مقابل 35 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى الزمالك عرضًا من البنك الأهلى لضم مصطفى شلبي جناح الفريق الكروى الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى صفقة منفصلة عن أحمد ربيع لاعب البنك.

وطلب البنك الأهلى الحصول على خدمات مصطفى شلبي مقابل 35 مليون جنيه، بعيدًا عن المفاوضات الجارية حول رغبة الزمالك فى الحصول على خدمات أحمد ربيع، والتى ستشهد دخول لاعبين ضمن الصفقة.

فى سياق أخر، أرسل مسئولو نادي الزمالك العقود إلي نادي استريا أمادورا البرتغالي لاتمام صفقة انتقال الانجولي شيكو بانزا صاحب الـ 26 عاما.

ينتظر مسئولو الزمالك توقيع النادي البرتغالي علي العقود النهائية عقب الاتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة علي أن يتم الإعلان عن صفقة اتمام التعاقد مع شيكو بانزا.

وكان مصدر بنادي الزمالك قد أكد أن صفقة الانجولي شيكو بانزا قد اقتربت من الزمالك بصورة كبيرة خلال الانتقالات الصيفية.

وأضاف المصدر أن المفاوضات يقودها جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي والمسئول عن ملف الكرة بالنادي في الفترة الحالية.

وأشاد المصدر بقدرات اللاعب الانجولي شيكو بانزا الذي سيكون إضافة كبيرة للفريق في الموسم المقبل.