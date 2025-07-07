شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من الإنجولي شيكو بانزا جناح استريا امادورا البرتغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الزمالك من التعاقد مع الانجولي شيكو بانزا لاعب استريا أمادورا البرتغالي وجناج منتخب أنجولا صاحب الـ 26 عاما لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر بنادي الزمالك أن صفقة الانجولي شيكو بانزا قد اقتربت من الزمالك بصورة كبيرة خلال الانتقالات الصيفية.

وأضاف المصدر أن المفاوضات يقودها جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي والمسئول عن ملف الكرة بالنادي في الفترة الحالية.

وأشاد المصدر بقدرات اللاعب الانجولي شيكو بانزا الذي سيكون إضافة كبيرة للفريق في الموسم المقبل.