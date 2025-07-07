شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهارات شيكو بانزا نجم منتخب أنجولا ولاعب آستريا أمادورا المرشح للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الأنجولى شيكو بانزا المنتظر إنضمامه لصفوف نادى الزمالك مهارات قوية ، حيث يقترب بقوة من صفوف القلعة البيضاء لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد .

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادى الزمالك دخل مرحلة المفاوضات مع الأنجولي شيكو بانزا لاعب خط وسط إستريلا دا أمادورا البرتغالي لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

وقالت صحيفة "record" البرتغالية، إن الأنجولي شيكو بانزا لاعب إستريلا دا أمادورا البرتغالي دخل اهتمامات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

المعروف أن بانزا انضم إلى إستريلا دا أمادورا في يناير الماضي، ويرتبط بتعاقد حتى صيف 2028، ويلعب فى مركز الجناح الأيسر ويعد لاعبا بين صفوف منتخب أنجولا.

كان مسئولو نادى الزمالك قد أنهوا الاتفاق مع نظرائهم بنادى فاركو على ضم المهاجم عمرو ناصر، ليكون ثانى لاعب من فاركو ينضم للزمالك بعد الحصول على توقيع أحمد شريف.