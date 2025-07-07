شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالإثنين، 07 يوليو 2025 03:20 م
يستعد النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لإنهاء ملفات الصفقات الجديدة أو الراحلين عن الفريق ومناقشة عروض أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفى الحالى.س.. ما موقف وسام أبو على من الرحيل عن الأهلى حتى الآن؟
ج..لا تزال المفاوضات بين ناديي الأهلي والريان القطري مستمرة بشأن الاتفاق على انتقال الفلسطيني وسام أبو على إلى الفريق القطري في الميركاتو الصيفي، بعدما تمسك اللاعب بالرحيل في ظل الإغراءات المالية التي تلقاها من عدة أندية خارجية في الفترة الأخيرة.
ج..يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم شلوسك البولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويض الرحيل المحتمل لمواطنه وسام أبو علي إلى أحد الأندية الخارجية المهتمة بالتعاقد معه.
ج..يعكف مسئولو النادي الأهلي علي حسم موقف المغربي رضا سليم من العروض المقدمة للحصول على خدماته في الموسم الجديد، لاختيار العرض الأنسب للاعب، في ظل تلقيه عرضا خارجيا من نادي الوداد المغربي وعرضين محليين من نادي سيراميكا ونادي زد، لتحديد وجهة اللاعب في الموسم الجديد.
س.. ما أسباب تأخر الإعلان عن صفقة محمد شكرى؟
ج..تأخر مسئولو النادي الأهلي عن إعلان صفقة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا رغم الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة، من أجل تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في الموسم الجديد.
وجاء تأخر الإعلان عن الصفقة بسبب عدم حسم بعض التفاصيل الخاصة بالصفقة والمتعلقة باللاعبين الذين سيرحلون عن الأهلي إلى سيراميكا، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، في ظل رغبة البعض في تحديد وجهته بنفسه حال رحيله عن الأهلي.
س.. ما موقف الأهلى مع عودة محمد عبد المنعم؟
ج..قال مصدر في الأهلي، إن الحديث عن إمكانية استعادة محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني ونادي نيس الفرنسي في الموسم الجديد، سابق لأوانه بسبب إصابة اللاعب الأخيرة القوية.
وواصل المصدر: عبد المنعم أحد الكفاءات الكبيرة في الكرة المصرية ومدافع من طراز فريد وقد نفكر في عودته مرة أخرى بعد تماثله للشفاء إذا أراد اللاعب العودة للدوري المصري عبر بوابة الأهلي وحال عدم مُبالغة نيس في طلبتاته المالية لإتمتام الصفقة.
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