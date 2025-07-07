كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى

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يستعد النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لإنهاء ملفات الصفقات الجديدة أو الراحلين عن الفريق ومناقشة عروض أكثر من لاعب خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

ج..لا تزال المفاوضات بين ناديي الأهلي والريان القطري مستمرة بشأن الاتفاق على انتقال الفلسطيني وسام أبو على إلى الفريق القطري في الميركاتو الصيفي، بعدما تمسك اللاعب بالرحيل في ظل الإغراءات المالية التي تلقاها من عدة أندية خارجية في الفترة الأخيرة.

وتلقى وسام أبو علي عروضا من أندية الريان القطري والوصل الإماراتي وريد بولز الأمريكي، من أجل التعاقد معه في الصيف الحالي، ولكن يعد عرض الريان هو الأقرب إلى طموحات الأهلي، والذي يشترط الحصول على 10 ملايين دولار للموافقة على بيع لاعبه الفلسطيني.

ج..يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم شلوسك البولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويض الرحيل المحتمل لمواطنه وسام أبو علي إلى أحد الأندية الخارجية المهتمة بالتعاقد معه.

وباتت أيام وسام أبو علي داخل الأهلي معدودة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل مع تلقيه عروضا مغرية بأرقام مالية أضعاف ما يتقاضاها في القلعة الحمراء، أبرزها من نادي الريان القطري والوصل الإماراتي ونيويورك ريد بولز الأمريكي وفرايبورج الألماني.

س.. ما مصير عروض رضا سليم للرحيل فى الصيف الحالى عن الأهلى؟

ج..يعكف مسئولو النادي الأهلي علي حسم موقف المغربي رضا سليم من العروض المقدمة للحصول على خدماته في الموسم الجديد، لاختيار العرض الأنسب للاعب، في ظل تلقيه عرضا خارجيا من نادي الوداد المغربي وعرضين محليين من نادي سيراميكا ونادي زد، لتحديد وجهة اللاعب في الموسم الجديد.