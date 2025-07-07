شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مسئولو نادي الزمالك العقود إلي نادي استريا أمادورا البرتغالي لاتمام صفقة انتقال الانجولي شيكو بانزا صاحب الـ 26 عاما.

ينتظر مسئولو الزمالك توقيع النادي البرتغالي علي العقود النهائية عقب الاتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة علي أن يتم الإعلان عن صفقة اتمام التعاقد مع شيكو بانزا.

وكان مصدر بنادي الزمالك قد أكد أن صفقة الانجولي شيكو بانزا قد اقتربت من الزمالك بصورة كبيرة خلال الانتقالات الصيفية.

وأضاف المصدر أن المفاوضات يقودها جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي والمسئول عن ملف الكرة بالنادي في الفترة الحالية.

وأشاد المصدر بقدرات اللاعب الانجولي شيكو بانزا الذي سيكون إضافة كبيرة للفريق في الموسم المقبل.