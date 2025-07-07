شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة الحمراء تمنح أعضاء الأهلي عرضا خاصا لتخليد أسمائهم على جدران الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

حرصت القلعة الحمراء برئاسة محمد كامل وهي الشركة القائمة على مشروع ستاد النادي الأهلي بالشيخ زايد على تقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي حيث أعلنت عن فرصة استثنائية تتيح لأعضاء النادي تخليد أسمائهم على جدران استاد الأهلي بمناسبة افتتاح فرع «القلعة الحمراء» داخل فروع النادي الأربعة.

وجاءت هذه الخطوة للمساهمة في تخليد أسماء أعضاء الجمعية العمومية بالأهلي بالاستاد ليكون محفورا داخل معقل البطولات والانتصارات بعرض خاص من خلال التقسيط حتى ٣٦ شهرا.

ويحمل استاد الأهلي رمزية كبيرة لجماهير وأعضاء النادي باعتباره مشروع القرن الذي يجسد أحلام وتطلعات الملايين من عشاق الكيان ليكون هذا المشروع شاهدا على تاريخ لا ينسى وحاضر مشرف ومستقبل مشرق يليق بإسم الأهلي ومكانته.