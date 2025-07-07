شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب توهج وسام أبو علي.. غزو فلسطيني يقترب بقوة من الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

رغم أن الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم النادى الأهلي باب قاب قوسين أو أدنى من حزم حقائبه ومغادرة القلعة الحمراء بعد تلقيه عروض مغرية للغاية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن تألقه بالقميص الأحمر دفع عدد كبير من الأندية المصرية للسعى لتكرار نفس التجربة.

تألق وسام أبو علي، زاد من شغف الأندية للتعاقد مع نجوم فلسطين خاصة أن لائحة اتحاد الكرة تنص على قيد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلى وليس أجنبى وبالتالي يمنح أفضلية للنادى للتعاقد مع لاعبون أجانب أخرون.

وسام أبو علي فى موسم ونصف مع الأهلي، لعب 60 مباراة، قدم خلالها 48 مساهمة تهديفية، سجل 38 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.

وبداية الغزو الفلسطيني للدوري المصري تبدأ من الأهلي نفسه الذى يبحث عن بديل وسام أبو على في صفوف منتخب الفدائيين.

وقال مصدر في الأهلي، إن المفاوضات مع الفلسطيني أسد الحملاي مهاجم نادي شلوسك فروتسلاو البولندي لم تُحسم حتى الأن، مُشيراً إلى أن اللاعب أحد المُرشحين لتدعيم الهجوم الأحمر الصيف الجاري.

وأضاف المصدر: نفاضل بين عدة أسماء لتدعيم هجوم الفريق بعدما أصبح رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مسألة وقت في ظل الإغراءات الكثيرة التي تلقاها مؤخراً من أندية خليجية وأوروبية وأمريكية.

وشدد المصدر، على أن صفقة الحملاوي مازالت في مرحلة المفاوضات ولم يتم الإنتهاء منها، خاصة وأن اللاعب الفلسطيني يمتلك عروض أخرى أبرزها من نادي يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني.

وأوضح المصدر، أن النادي يرغب في ضم مهاجم فلسطيني حتى يستفيد من لائحة إتحاد الكرة المصري بقيد اللاعبين الفلسطيني كلاعبين محليين وبالتالي لن تتأثر قائمة اللاعبين الأجانب، لكن هذا يتطلب أن يكون المهاجم الفلسطيني جدير بقيادة هجوم فريق كبير كالأهلي.

ويكثف نادي الزمالك مفاوضاته خلال الساعات الماضية مع مسؤولي نادي بتروجت، من أجل التعاقد مع لاعب الوسط الفلسطيني حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كما يتفاوض الزمالك مع الفلسطيني آدم الكايد لاعب بريدا الهولندي وينتظر وصول اللاعب للقاهرة للخضوع للكشف الطبي لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

في الوفت نفسه يبدو أن عدي الدباغ الهداف التاريخي للمنتخب الفلسطينى، سيخوض تجربة أخرى بعيداً عن ناديه الحالي شارلوا البلجيكي من بوابة بيراميدز الذى يفاوضه للعب في الدوري المصري.

ويتواجد في الايجيبشن ليج لاعبين فلسطينين هم وسام أبو على مهاجم الاهلى وحامد حمدان وبدر موسى لاعبا بتروجت وخالد النبريصى مهاجم الاسماعيلى وموسى فراوى لاعب البنك الاهلى وياسر حامد لاعب المصري.