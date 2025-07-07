شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب القرار النهائي للريان القطري لحسم مصير وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولي النادي الأهلي، القرار النهائي من مسئولي الريان القطري لحسم مصير الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم المارد الأحمر.

وكان الأهلي قد أبلغ مسئولي الريان القطري بتمسكه بالحصول على 10 مليون دولار بجانب 20% من إعادة بيع وسام أبو علي للموافقة علي رحيله بالإضافة لبعض البنود الخاصة بتسجيل الأهداف والتتويج بالبطولات رافضا عرض الجانب القطري بتسديد جزء من الصفقة بطريقة القسط.

ويرغب الأهلي في حسم مصيره وسام أبو علي لإنهاء ملف بديله قبل انطلاق معسكر المارد الأحمر في تونس بناء علي رغبة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق .

ويضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في إسبانيا، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.