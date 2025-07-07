شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحصل على توقيع محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة تمهيدا لضمه والان مع تفاصيل الخبر

حصل مسؤولو النادي المصري، على توقيع التونسي محمد علي بن حمودة لاعب فريق غزل المحلة، وذلك لدعم هجوم الفريق البورسعيدي.

ويعد بن حمودة هو ثالث الصفقات الصيفية للمصري بعد ضم، الجزائري منذر طمين وعمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

ويعد محمد على بن حمودة من أبرز المهاجمين في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى، حيث شارك في 27 مباراة لفريق غزل المحلة وتمكن من تسجيل 9 أهداف.

واستأنف فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، تدريباته بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها التونسى نبيل الكوكى المدير الفنى للمصرى، للاعبين بعد انطلاق معسكر الفريق ببورفؤاد استعداداً للدورى.

ويخطط الجهاز الفني بالنادي المصري، بقيادة التونسي نبيل الكوكي، لخوض سلسلة مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقرر إقامته بتونس ضمن المرحلة الثانية من إعداد الفريق البورسعيدي للموسم المقبل.

ويرغب الكوكي فى خوض مباريات ودية مع فرق الصف الأول في تونس، مثل الترجي، النجم الساحلي والصفاقسي، وذلك للاحتكاك بالمستويات الأولى في أفريقيا استعداداً للموسم المقبل والذي يشارك فيه الفريق البورسعيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.