شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والمكسيك فى بطولة العالم لناشئات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة، مواجهة قوية أمام نظيره المكسيكى اليوم الإثنين في بطولة العالم للناشئات، المقامة فى صربيا وكرواتيا خلال الفترة من 30 يونيو الماضي وحتى 14 يوليو الجاري.

موعد مباراة مصر و المكسيك

تقام مباراة مصر والمكسيك فى تمام الساعة الرابعة والربع عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وخسر المنتخب أول وثان مبارياته أمام كندا وألمانيا قبل الفوز على تايلاند 3-1، وأخيرا الخسارة من كرواتيا 3-0 أمس.

ويضم الجهاز الفنى المدير الفني إيهاب محمد علي والمدرب العام يسرا عبد الكريم، ومحلل الأداء مي محمود حسني، العلاج الطبيعي، لمياء جيبيلي والحكم الدولي أماني رشيد.

وتضم قائمة اللاعبات: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولى، سلمي البحيري، مريم عمروكرمه علي، ريتاج هشام، ملك سعده، نور الصافي، بسمله حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.