شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي حسام السويسي ينتظم اليوم فى معسكر الطلائع بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم اليوم الأثنين التونسى حسام السويسى فى معسكر إعداد نادى طلائع الجيش المقام حالياً فى الاسماعيلية، حيث وضع هيثم شعبان المدير الفنى للطلائع برنامج بدنى لتجهيز اللاعب للموسم الجديد.

وأعلن نادي طلائع الجيش تعاقده مع التونسي حسام بن السيد السويسي لاعب خط وسط اتحاد قردان التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد محمد حسن مدير الكرة وهيثم شعبان المدير الفني للفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين والمدير الاداري.

السويسي، صاحب 27 عامًا، يعتبر من اللاعبين المميزين في مركز الارتكاز الدفاعي، حيث يتمتع بخبرة جيدة في الملاعب التونسية، فضلًا عن تجربة احترافية قصيرة في الدوري الكويتي .

ويقيم نادى طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان معسكراً مغلقاً فى الاسماعيلية ينتهى الخميس تضمن خوض عدة مباريات ودية لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين قبل إنطلاق بطولة الدوري.

وأنهى طلائع الجيش النصف الثاني من الموسم الماضي برصيد 25 نقطة في مجموعة تفادي الهبوط بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة تحت قيادة هيثم شعبان.

ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من يسري وحيد الذى انتقل للبنك الاهلى وأحمد الشيخ الذى انتقل لصفوف حرس الحدود