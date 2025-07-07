شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة رئيس الهوكى مع الخبير الهولندي لتطوير منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

استقبل أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، الخبير الهولندي هيرمان كرويس فور وصوله إلى القاهرة مساء أمس، في إطار خطة إعداد المنتخب الوطني المصري للرجال استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل والمؤهلة لكأس العالم للكبار يوليو 2026 بهولندا وبلجيكا.

وشهد اللقاء مناقشة البرنامج الفني والتدريبي الذي سيتم تنفيذه تحت إشراف الخبير الهولندي، والذي يهدف إلى تطوير مستوى اللاعبين ورفع كفاءة الجهاز الفني من خلال خطة شاملة تتضمن تدريبات يومية على فترتين، إلى جانب إقامة مباريات ودية، واجتماعات دورية لمتابعة تقدم الأداء، والعمل على تصحيح الأخطاء الفنية والبدنية.

ويتضمن البرنامج أيضًا تنظيم دورة تدريبية معتمدة من الاتحاد الدولي للهوكي (FIH) المستوى الأول والثاني، حيث يقوم هيرمان كرويس بتقديم ورش عمل متخصصة، إلى جانب المشاركة الفعلية في عملية تدريب المنتخب الأول، في إطار السعي لإعداد كوادر فنية مصرية مؤهلة قادرة على قيادة اللعبة مستقبلًا.

ويمتلك الخبير الهولندي سجلًا حافلًا بالخبرات التدريبية والإدارية، فقد شغل مناصب، أبرزها مدير كلية يوهان كرويف في مدينة روزندال، والمدرب الرئيسي لفريق سيدات دين بوش أحد أقوى الفرق في الدوري الهولندي الأوروبي.

وقاد منتخبات هولندا للهوكي داخل وخارج الصالات، إلى جانب توليه تدريب المنتخب البيلاروسي للسيدات والرجال، بالإضافة إلى عمله رئيسًا لمدربي منتخبات الشباب تحت 21 سنة في الهند، ومديرًا للأداء العالي هناك، حيث كان مسؤولًا عن جميع المنتخبات الوطنية.

وحقق كرويس عددًا من الإنجازات الدولية، من بينها الفوز بـ8 ألقاب لكأس أوروبا مع فريق سيدات دين بوش، وحصد الميدالية الذهبية في بطولة العالم داخل الصالات مع منتخب هولندا للسيدات، والميدالية الذهبية في بطولة أوروبا خارج الصالات مع نفس المنتخب.

كما حصل على الميدالية الفضية في كأس العالم في روزاريو، والميدالية الذهبية لبطولة أوروبا "القسم ب" مع منتخب بيلاروسيا للسيدات، بالإضافة إلى الميدالية الفضية في كأس العالم داخل الصالات، وأيضًا الميدالية الذهبية في بطولتي أوروبا داخل وخارج الصالات مع منتخب بيلاروسيا.

ومن المنتظر أن يسهم التعاون مع هيرمان كرويس في إحداث نقلة نوعية في مستوى المنتخب المصري للهوكي، خاصة مع اقتراب موعد بطولة كأس أفريقيا، حيث يطمح الاتحاد المصري إلى المنافسة بقوة على اللقب وتنمية قاعدة اللعبة فنيًا وتنظيميًا على المدى الطويل.