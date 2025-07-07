شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرهن إعلان صفقة أسد الحملاوي برحيل وسام أبو علي والان مع تفاصيل الخبر

يضع مسئولو النادي الأهلي اللمسات النهائية على صفقة التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي مهاجم شلوسك البولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتعويض الرحيل المحتمل لمواطنه وسام أبو علي إلى أحد الأندية الخارجية المهتمة بالتعاقد معه.

وباتت أيام وسام أبو علي داخل الأهلي معدودة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل مع تلقيه عروضا مغرية بأرقام مالية أضعاف ما يتقاضاها في القلعة الحمراء، أبرزها من نادي الريان القطري والوصل الإماراتي ونيويورك ريد بولز الأمريكي وفرايبورج الألماني.

وتوصل مسئولو النادي الأهلي لاتفاق شبه نهائي مع أسد الحملاوي لخلافة وسام أبو علي في قيادة هجوم الفريق الأحمر بالموسم الجديد ولكنهم ينتظرون معرفة موقف الأخير من العروض المقدمة لشرائه في ظل تمسك الإدارة بعدم بيع اللاعب بمبلغ أقل من 10 ملايين دولار، للإعلان عن صفقة الحملاوي، وإعلان تنصيبه مديراً فنيا جديداً.

يضع مسئولو النادى الاهلى الرتوش الأخيرة على معسكر المارد الأحمر الذى سيقام في مدينة طبرقة التونسية، حيث ينهى الجهاز الإداري إجراءات سفر اللاعبين والجهاز الفني بجانب الاتفاق على الوديات التي سيخوضها الفريق هناك استعداداً للموسم الجديد.

ويعود الأهلي إلى تدريباته اليومية على ملعب التتش يوم 14 يوليو الجاري حيث يخضع اللاعبين لتدريبات تأهيلية وقياسات وزن ثم يُسافر الفريق يوم 18 إلى تونس لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى يوم 29 الشهر ذاته.

ويُقام معسكر الأهلي في مدينة طبرقة التونسية، بعد إلغاء فكرة إقامته في أسبانيا ، ويخوض الأهلي خلال معسكر تونس 3 مباريات ودية أيام 21 و25 و28 من الشهر نفسه.

وتُقام المباراة الأولى يوم 21 يوليو أمام اتحاد قسنطينة الجزائري، بينما تقام المباراة الثانية أمام الترجي أو الأفريقي التونسيين يوم 25 يوليو وإن كان الترجي هو الأقرب فيما ستُقام الودية الثالثة أمام النجم الساحلي يوم 28 يوليو، في إطار احتفالات الأخير بمرور مائة عام على تأسيسه ، وتم الاتفاق على هذه الوديات الثلاثة وحال إعتذار أحد الفرق سيتم البحث عن بديل.