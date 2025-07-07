شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك يسير على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وعضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، أن فريق القلعة البيضاء يسير على الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن الفريق الأبيض منافس قوي على جميع البطولات التي سيشارك بها.

ونشر ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اللي بيحصل في الزمالك دلوقتي عظمة وطول عمري بحلم إن فريق الكرة يتقفل عليه ويبقى معسكر الزمالك كأنه ثكنة عسكرية وأنا متفائل خير إن فريق الكرة على الطريق الصحيح".



ميدو عبر تويتر

وأضاف: "بقالنا سنين بنعاني من تسريب أخبار الفريق بقالنا سنين بنعاني من الناس اللي فاكرين الزمالك ورث شرعي وإن الشغل فيه حق مكتسب حتى ولو ماعندكش أي مؤهلات".وتابع: "أنا والله ما ليا مصلحة مع أي حد جوه النادي دلوقتي ولا حتى بتكلم مع أي حد جوه النادي لا بكلم حد ولا برد على حد وقررت إن الفترة الحالية أرجع مشجع بس أرجع أروح ماتشات الزمالك من غير ما يكون ما بيني وما بين أي مسؤول في النادي أي كلام".وأتم ميدو تغريدته: "أنا كزمالكاوي مبسوط جدا ومتفائل إن شاء الله الزمالك بنظامه الاحترافي الجديد هيكون منافس قوي على كل البطولات اللي هيشارك فيها الموسم ده".