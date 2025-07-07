شكرا لقرائتكم خبر عن معتز وائل: ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث نتاج مجهود عامين والان مع تفاصيل الخبر

أعرب معتز وائل لاعب منتخبنا الوطني للخماسي الحديث ، وصاحب ذهبية نهائي كأس العالم، عن سعادته وفخره بتحقيق ذهبية نهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث.

وقال معتز: " فخور بإنجاز اليوم خاصة وأنها الذهبية الثانية لي في سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث للعام الجاري بعد إحرازي ذهبية جولة المجر، وكذا كونها جاءت بعد اسبوع واحد من حصدي لذهبية بطولة العالم للناشئين ".

وتوجه معتز بالشكر لأسرته ومدربيه وأصدقاءه ولكل من شجعه اليوم حتى تمكن من حصد الميدالية، مشددا على أن المنافسة اليوم كانت قوية جدا ولكنه بالاخير إستطاع أن يتفوق ويحصد الذهب وبفارق 9 نقاط عن صاحب الميدالية الفضية.

وأكد معتز، أن دعم المهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث ، ودعم الاتحاد للاعبيه هو سر نجاح اللعبة وسر تحقيق النتائج المتميزة.

وتوجه صاحب ذهبية نهائي كأس العالم بتحية خاصة لياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد المصري للخماسي الحديث على المجهود الكبير الذي بذله معه طوال عامين حتى تمكن من الوصول الى هذا المستوى.

وأعلن معتز وائل عن مشاركته في بطولة العالم للتتابعات والتي سوف تنطلق منافساتها بعد غدا الثلاثاء مع شقيقه عمر وائل.

واختتم معتز وائل تصريحاته مؤكدا أن طموحه وهدفه القادم هو إحراز ميدالية في بطولة العالم للكبار ، و يعتبر نتائجه في كأس العالم بداية نحو تحقيق هذا الحلم.