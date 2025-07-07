شكرا لقرائتكم خبر عن شلبي والزناري ونيمار مقابل أحمد ربيع.. الزمالك ينهي اتفاقه مع البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسؤول بإدارة البنك الأهلي، عن تطورات جديدة في مفاوضات نادي الزمالك مع البنك الأهلي خلال الساعات الأخيرة، للتعاقد مع أحمد ربيع لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن البنك الأهلي طلب ضم 3 لاعبين من الزمالك وهم، سيد نيمار ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري، في مقابل الموافقة على إتمام انتقال أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي إلى القلعة البيضاء، مضيفاً أن المفاوضات تسير بشكل جيد في الساعات الأخيرة بين الطرفين.

أحمد ربيع يلفت الأنظار بمرونته في 3 مراكز بالبنك الأهلي

ويجيد أحمد ربيع اللعب في 3 مراكز، حيث يمتلك مهارات خط الوسط الهجومي، وقام بهذا الدور خلال مشاركته مع البنك الأهلي فى 3 مباريات، ولعب أيضاً في مركز الجناح الأيمن، بينما شارك بشكل أكبر فى مركز وسط الملعب المدافع خلال 13 مباراة مع فريقه الحالي.

واستقر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، على مدينة الإسكندرية، لاستضافة المرحلة الثانية من إعداد الفريق للموسم المقبل، بعد انتهاء المرحلة الأولى المقامة حالياً بالقاهرة.

وبدأ فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، الثلاثاء الماضي، معسكر إعداد الموسم الجديد، وذلك بعد انتهاء راحة الأسبوعين التي حصل عليها اللاعبون خلال الفترة الماضية عقب انتهاء الموسم.