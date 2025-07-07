شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يخوض مباراة ودية الخميس قبل المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، على خوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل قبل إنهاء المرحلة الأولى من الإعداد والتي انطلقت بالقاهرة الثلاثاء الماضي.

وتنطلق المرحلة الثانية من الإعداد لفريق البنك الأهلي، الأسبوع المقبل، والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية، ويعمل نادي البنك الأهلي على التجهيز لخوض سلسلة مباريات ودية مع فرق الإسكندرية، وذلك لتجهيز اللاعبين وتحقيق الانسجام المطلوب خلال المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الجديد، والتي تستضيفها عروس البحر المتوسط.