شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعدل موعد اختبارات الناشئين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى برئاسة محمود جابر اليوم اختبارات الناشئين بالنادي فى الساعة الرابعة عصرا بدلا من فترة الظهيرة بسبب حراراة الطقس.

يأتى ذلك فى إطار حرص النادى الإسماعيلى على توفير سبل الراحة للمتقدمين للاختبار والمشاركين فى التصفيات النهائية وأولياء الأمور وذلك لصعوبة الحضور فى وقت ارتفاع درجات الحرارة .

وتقام الاختبارات تحت إشراف نخبة من مدربى القطاع على الملعب الفرعى باستاد الإسماعيلية على أن يتم دخول الراغبين فى خوضها من الباب الفرعى بشارع شبين الكوم.

من جانب آخر، يصل الجزائرى ميلود حمدى المدير الفنى الجديد لفريق الإسماعيلى، القاهرة اليوم الاثنين، لبدء مهمته مع الدراويش استعدادا للموسم الجديد وبدء فترة الإعداد للفريق.

ونجح نادى الإسماعيلى فى التعاقد مع المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية ميلود حمدى، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى خلال الموسم الجديد خلفا للراحل تامر مصطفى.