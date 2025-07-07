شكرا لقرائتكم خبر عن مركز حراسة المرمى.. أول الملفات الشائكة على طاولة يانيك فيريرا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح تعاقد الزمالك مع الحارس الدولي السابق المهدي سليمان باب التساؤلات حول مستقبل مركز حراسة المرمى داخل القلعة البيضاء، خاصة مع وجود الثنائي الأساسي محمد عواد ومحمد صبحي، ليصبح هذا الملف أول التحديات الفنية أمام المدير الفني الجديد، البلجيكي يانيك فيريرا.

ويمتلك الزمالك حاليًا ثلاثة حراس على مستوى عالٍ من الخبرة، وهو ما يفرض على المدير الفني ضرورة إعادة ترتيب أوراق هذا المركز لتجنب التكدس الفني، وحسم الأدوار قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي، فقد تسلّم فيريرا تقريرًا فنيًا مفصلًا عن الحراس الثلاثة، لدراسة وضع كل منهم، وسط أنباء عن احتمال دخول أحد الحارسين، عواد أو صبحي، في صفقة تبادلية لدعم مراكز أخرى يحتاجها الفريق، وعلى رأسها الهجوم وخط الوسط.

ويحظى محمد صبحي باهتمام عدد من الأندية، محليًا وخارجيًا، بعد مستوياته اللافتة مع المنتخب، فيما قد يمثل عواد خيارًا جيدًا في صفقات التبادل لما يملكه من خبرة وتجربة دولية.

أما المهدي سليمان، فانضمامه في صفقة انتقال حر لا يعني أنه مجرد خيار تكميلي، بل يراه البعض مرشحًا قويًا لحراسة المرمى الأساسي، في حال الاستغناء عن أحد الحارسين الحاليين.

ومن المنتظر أن يُجري فيريرا تقييمًا شاملًا خلال المعسكر التحضيري، تمهيدًا لحسم قراره النهائي، في إطار سعيه لتشكيل قائمة متوازنة تضمن الاستقرار الفني مع بداية الموسم.