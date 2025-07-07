الامارات | عجمان يستعد للإعلان عن الأجنبي الخامس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ فريق عجمان اليوم مرحلة الإعداد للموسم الرياضي الجديد 2025-2026، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إجراء الكشوف الطبية الشاملة للاطمئنان على الحالة الصحية لجميع اللاعبين، إضافة إلى عدد من الحصص التدريبية التي تتركز على جوانب اللياقة، واستعادة النسق التدريبي بعد فترة التوقف.

ومن المقرر أن يتوجّه عجمان إلى معسكره الخارجي بصربيا في 14 الجاري، والذي سيشهد تكثيف العمل التكتيكي والبدني، وخوض خمس مباريات ودية بهدف رفع الجاهزية، وتوفير الانسجام بين عناصر الفريق.

واقترب مسؤولو النادي من حسم ملف الأجنبي الخامس الذي يُحاط اسمه بسرية كاملة، بحسب ما أكد مدير الفريق محمد حسين، تمهيداً لمرافقة الفريق إلى معسكره الخارجي.

وكان عجمان قد نجح خلال الأيام الماضية في التعاقد مع صانع الألعاب البوسني، دينو هوتيتش، والمدافع الدولي المقدوني جوكو زايكوف، لينضما إلى الثنائي المحترف، المغربي وليد أزارو، والجامايكي جونيور فليمينغس.

وأكد محمد حسين أنه تم الاتفاق على أن يلعب فريقه ثلاث مباريات ودية مع فرق صربية، في حين يجري حالياً الاتفاق مع فريقين آخرين لإكمال عدد المباريات الودية التي حددها الطاقم الفني، بقيادة الصربي غوران.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لدينا اهتمام بمواجهة فريقين من الأندية الخليجية أو المحلية التي ستكون في صربيا خلال الفترة نفسها، حيث يسعى الجهاز الفني إلى التنسيق مع هذه الفرق لتحديد طرفي المباراتين المتبقيتين».

وكان ناديا بني ياس والبطائح أعلنا في وقت سابق، توجههما إلى صربيا لخوض معسكر خارجي على غرار نادي عجمان.

وأضاف محمد حسين: «سيستمر المعسكر الخارجي حتى الأول من أغسطس، ثم يعود الفريق إلى ملعبه لخوض المرحلة الأخيرة من التحضير التي ستضمن خوض مباراة ودية مع أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، قبل مواجهة الوحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».