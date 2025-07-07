الامارات | شباب الأهلي يضم اللاعب الأرجنتيني إيرالا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي شباب الأهلي، أمس، تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني إليان ماتيو إيرالا (21 عاماً) بوصفه لاعباً مقيماً، قادماً من صفوف نادي سان لورينزو الأرجنتيني، ليكون ثاني صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للموسم الجديد 2025-2026، الذي يسعى فيه الفريق إلى مواصلة المنافسة بقوة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

ويتميز إيرالا بكونه لاعب وسط مدافعاً لديه قدرات دفاعية متوازنة وتمريرات دقيقة، وخاض مع ناديه السابق 17 مباراة في الدوري الأرجنتيني سجل خلالها هدفين، كما مثّل فريقه في ثماني مباريات في كوبا ليبرتادوريس.

ويبلغ طول اللاعب 1.76 متر. وكانت الصفقة الأولى لشباب الأهلي في الصيف الجاري قد شهدت ضم الجناح البرازيلي الشاب أديسون (20 عاماً) قادماً من نادي أميركا مينيرو، ليؤكد النادي بذلك توجهه نحو تعزيز تشكيلته بلاعبين شباب، يمتلكون إمكانات فنية عالية. وفي سياق متصل، بدأ الفريق الأول لكرة القدم تجمعه الداخلي في دبي، حيث خضع اللاعبون للفحوص الطبية الشاملة في مركز الفحص الطبي الرياضي التابع لمجلس دبي الرياضي، من الخامس إلى السابع من يوليو، تمهيداً للسفر إلى المعسكر الخارجي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة شباب الأهلي إلى النمسا في 13 يوليو الجاري، لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى الثالث من أغسطس، ضمن برنامج إعداد متكامل للموسم الرياضي الجديد.

وسيخوض الفريق خلال المعسكر الخارجي أربع مباريات ودية بمستويات متفاوتة.