الامارات | مشهد صعب لإصابة الموهبة جمال موسيالا.. «أبكى العالم»! (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّلت مباراة بايرن ميونيخ الألماني مع باريس سان جرمان الفرنسي في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا إلى لحظة صمت مطبق عند إصابة نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا إثر تدخل قوي من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما نهاية الشوط الأول.

وأظهرت اللقطات إصابة خطيرة في كاحل موسيالا، أسفرت عن كسر مضاعف، ما اضطر إلى نقله مباشرة إلى المستشفى، وسط بكاء واضح من دوناروما، الذي بدا منهاراً بعد رؤيته لآثار التدخل.

وتوقفت المباراة لدقائق طويلة، والتأثر كان عاماً داخل أرض الملعب وخارجه في وقت ستطول مدة غياب اللاعب عن الملاعب إلى نحو خمسة أشهر نتيجة الإصابة القوية، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.

وكان باريس سان جرمان قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز في المباراة 2-0، ليتأهل لمواجهة ريال مدريد في مباراة مرتقبة الأربعاء المقبل (الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات).