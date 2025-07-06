الامارات | المغربي أشرف حكيمي يبهر العالم.. ويلامس الكرة الذهبية (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر الدولي المغربي أشرف حكيمي قائمة أفضل المدافعين في كأس العالم للاندية المقامة حالياً في أميركا بتقييم بلغ 74.4 من 100، بحسب موقع الإحصاء الرياضي "سوفا سكور"، ما يجعله مرشحاً للفوز بالكرة الذهبية إلى جانب نجوم الصف الأول في الكرة العالمية.

وكان نجم باريس سان جرمان الفرنسي قد صنع هدفاً حاسماً في لزميله الفرنسي عثمان ديمبلي قاد الفريق للتأهل على حساب بايرن ميونيخ (2-0)، إذ أظهر اللاعب المغربي مستوى هجومياً رائعاً على الرغم من كونه لاعب مدافع وتلاعب بلاعبي بايرن ميونيخ ومرر كرة على طبق من ذهب لزميله وسط إشادات كبيرة بما فعله اللاعب في المباراة والبطولة عموماً.

ووصل حكيمي إلى ثلاثة إسهامات تهديفية خلال خمس مباريات (هدفان وصناعة)، متفوقاً على جميع المدافعين الآخرين في الفرق المشاركة بمونديال الأندية، كما أنه قدم سبع تمريرات مفتاحية، كأكثر ظهير أيمن تأثيراً في الهجوم، وترك بصمته في ثلاث مباريات متتالية (هدفاً في مرمى سياتل ساوندرز الأميركي، ومثله بمرمى إنتر ميامي، وتمريرة حاسمة ضد بايرن ميونيخ).