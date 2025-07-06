الامارات | مقصية مبابي تهز العالم.. وتخلد ذكرى الراحل جوتا (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفا أسطورياً لريال مدريد في الدقيقة 94 بمرمى بوروسيا دورتموند، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدّم الفريق الملكي 2-1، جاء من بمقصية فنية مذهلة ليتأهل النادي الملكي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أميركا بعد الفوز 3-2.

وكان مبابي قد دخل بديلاً بسبب معاناته من التهاب معوي حاد، لكنه تحوّل إلى نجم اللقاء في دقائق معدودة.

وفي لقطة لافتة، أهدى مبابي هدفه إلى اللاعب البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، مشكّلاً الرقم 20 بيديه (رقم قميص جوتا مع ليفربول) ثم ضمّ يديه كأنه في دعاء، تكريما لذكرى اللاعب الذي توفي مؤخراً بحادث سير مأساوي مع شقيقه أندريه سيلفا.