الامارات | الفجيرة يدعم صفوفه بالمهاجم عبدالله أنور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الفجيرة عبر حسابه على "إكس" عن تعاقده مع لاعب الوحدة السابق عبدالله أنور (26 سنة) لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى قادماً من نادي العروبة.

ويعد التعاقد مع عبدالله انور الصفقة الثانية للفجيرة في خط الهجوم بعد تجديد عقد الهداف الفرنسي ساندربنبشير أواخر يونيو الماضي ضمن مساعي النادي لبناء فريق قوي استعداداً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

وكان عبدالله انور قد فاز مع الوحدة بكأس السوبر عام 2018 كما مثل ناديي العروبة و النصر في دوري أدنوك للمحترفين وقدم مباريات مميزة، إضافة إلى تمثيل المنتخب الأولمبي في مباريات عدة.