أرسنال يضم لاعب الوسط الإسباني الدولي زوبيمندي من ريال سوسييداد

الرياص - اسماء السيد - لندن : انضم لاعب الوسط الإسباني الدولي مارتن زوبيمندي الى نادي أرسنال الإنكليزي قادما من ريال سوسييداد كما أعلن النادي اللندني الأحد.

ودفع أرسنال البند الجزائي لعقد اللاعب مع النادي الباسكي وقيمته 59 مليون يورو.

وقال زوبيمندي (26 عاما) والذي نشأ في أكاديمية سوسييداد على الموقع الرسمي لناديه الجديد "رغبت بالإنتقال الى صفوف أرسنال لأن أسلوبه يناسبني تماما. لقد أظهر الفريق امكانياته في الأونة الأخيرة والآتي أفضل".

وكان زوبيمندي قريبا جدا من الانتقال الى صفوف ليفربول مطلع الموسم الماضي لكنه قرر البقاء مع سوسييداد.

وسيسد قدوم زوبيمندي رحيل الثنائي الإيطالي جورجينيو والغاني توماس بارتي.

خاض زوبيمندي 236 مباراة في صفوف سوسييداد و19 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

والصفقة هي الثانية لأرسنال خلال الصيف الحالي بعد تعاقده مع الحارس الإسباني كيبا اريسابالاغا قادما من تشلسي.

ويسعى أرسنال الى التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي وأبرز المرشحين هما السويدي فيكتور يوكيريش من سبورتينغ البرتغالي والسلوفيني بنجامين تشيسكو من لايبزيغ الالماني.