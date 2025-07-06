الامارات | الهلال «فاق كل التوقعات».. مباريات ملحمية بفكر إيطالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع الهلال السعودي مسابقة كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي، على يد فلوميننسي البرازيلي، بعد أربع مباريات في دور المجموعات وثمن النهائي، قدّم فيها فريق المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي أداء «فاق كل التوقعات».

وشكّل تأهل الهلال إلى ثمن النهائي مفاجأة بحد ذاته، إذ شارك في المجموعة الثامنة التي ضمّت ريال مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي، لكنه تمكّن من الحلول ثانياً، بعدما بدأ مسيرته بأولى المفاجآت، عندما فرض التعادل على ريال مدريد 1-1.

ومهّد الفريق السعودي طريقه نحو ثمن النهائي، إثر تعادله مع سالزبورغ سلباً، قبل أن يلعب هو مع باتشوكا وينتظر خدمة من ريال أمام الفريق النمساوي، وهو ما حصل بفوزه بهدفين نظيفين على الفريق المكسيكي، وخسارة سالزبورغ صفر-3.

لكن مشوار الهلال كان من المتوقّع أن يتوقّف عند هذا الحد، إذ اصطدم بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، أحد أكثر الفرق المرشّحة للفوز باللقب، بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو، قدّم الهلال ملحمة مميزة، جُرّ هو فيها إلى شوطين إضافيين، بعدما تقدّم على سيتي 2-1 في الوقت الأصلي. عاد «الزعيم» إلى التقدم مرتين، وخرج من المباراة فائزاً بعد التمديد.

وبعد مجهود بدني كبير، انتهت الرحلة أمام فلوميننسي بخسارته 1-2، في مباراة وجّه فيه لاعبو الفريق بشكل مباشر، ومدربهم تلميحاً، انتقادات إلى الحكم.

وقال إينزاغي الذي تولى تدريب الفريق قبل أيام من سفره إلى الولايات المتحدة «ظهرنا بمستوى فاق كل التوقعات، لعبنا مسابقة رائعة، وقد وجّهت الشكر إلى جميع اللاعبين».

وأضاف «كانت المباراة متوازنة وصعبة وحسمتها لحظة حاسمة. أهنئ فلوميننسي، وأهنئ فريقي أيضاً على الأداء. كانت هناك لحظات أثّرت في المباراة».

وتجدد حديث إينزاغي بعد كل مباراة في المؤتمرات الصحافية حول مدى فخره باللاعبين. حتى بعد الخسارة، جدد ذلك، قائلاً: «هنّأت كل لاعب على حدة. قدّموا كل ما لديهم داخل الملعب. خضنا خمس مباريات خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا ضغط كبير على الفريق، خصوصاً في مسابقة بحجم كأس العالم للأندية». وأضاف «فخور بجميع اللاعبين وبتدريب الهلال. في نهاية الشهر سنتوجه إلى النمسا لخوض المعسكر التحضيري، ثم نشارك في الكأس السوبر.. وسنعود أقوى».

ونال الهلال الكثير من الإشادات والتهاني بعد فوزه المفاجئ على سيتي، من بينها من مهاجم الفريق النروجي إرلينغ هالاند، الذي قال «تهانينا للهلال، وأتمنى لهم كل التوفيق في ما هو مقبل».

واعتبر رئيس نادي الهلال فهد بن نافل أن فريقه «قارع أعتى المنافسين، عاكساً ما وصلت إليه رياضة المملكة من نهضة رياضية غير مسبوقة».

نتائج الهلال في المونديال

الهلال - ريال مدريد 1-1

الهلال - سالزبورغ 0-0

الهلال - باتشوكا 2-0

الهلال - مانشستر سيتي 4-3

الهلال - فلوميننسي 1-2