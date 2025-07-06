الامارات | «لاليغا» تسلِّم إرث أكاديميتها في دبي إلى ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية «لاليغا دبي» عن نقل إرثها إلى ريال مدريد، لتعمل ابتداءً من الموسم الجديد تحت اسم مؤسسة ريال مدريد.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، خافيير تيباس: «على مدى السنوات الـ10 الماضية، كانت أكاديمية لاليغا دبي دليلاً على التزامنا بالتدريب والنمو الدولي لكرة القدم الإسبانية، ونحن على ثقة بأن هذه المرحلة الجديدة مع مؤسسة ريال مدريد ستحقق القدر نفسه من النجاح، مستفيدين من الإنجازات التي تحققت بالفعل». وقالت الأكاديمية في بيان، أمس: «على مدار العقد الماضي من الزمن، ساعدت أكاديمية لاليغا دبي آلاف لاعبي كرة القدم الواعدين على النمو، سواءً في قدراتهم الفنية أم على صعيد قيم الاحترام، والجهد واللعب بروح رياضية التي تميز كرة القدم الإسبانية».

وأضافت: «منذ انطلاقها، برزت أكاديمية لاليغا دبي كمبادرة رائدة في تطوير كرة القدم لقطاع الواعدين خارج إسبانيا، وشهد عام 2022 إنجازاً مهماً، حيث تجاوز عدد الطلاب المسجلين في الأكاديمية 1000 طالب، وهو رقم استمر في الارتفاع، لتؤكد الأكاديمية تأثيرها المستدام في المنطقة».