الامارات | 4 نقاط فنية تُقلق كوزمين قبل ملحق المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تترقب الأوساط الرياضية المحلية إعلان الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، خطة إعداد المنتخب للمرحلة المقبلة التي تتضمن معسكر إعداد خارجياً في النمسا، خلال سبتمبر المقبل، تمهيداً لخوض الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعدما كان «الأبيض» قد أهدر فرصة التأهل المباشر عن مجموعته التي تأهل عنها منتخبا إيران وأوزبكستان.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد حدّد 17 من الشهر الجاري موعداً لإجراء قرعة الملحق الذي ستقام مبارياته بدءاً من أكتوبر المقبل، وتضم إلى جانب المنتخب الوطني، السعودية وقطر وعمان والعراق وإندونيسيا، إذ ستقسم إلى مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة منتخبات تلعب في ما بينها، بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، فيما يخوض صاحبا المركز الثاني في كل مجموعة، مرحلة فاصلة بنظام الذهاب والإياب، على أن يلعب المتأهل في هذه المرحلة في ملحق عالمي.

وتبرز أربع نقاط فنية أساسية تُقلق كوزمين قبل التحدي المرتقب في ملحق المونديال، تتمثل في حالات الإجهاد التي يعانيها عدد كبير من لاعبي المنتخب، وإمكانية تعرضهم للإصابة بعد خروجهم من موسم كروي طويل، خصوصاً ثلاثي العين: الحارس خالد عيسى وكوامي كوايدو ويحيى نادر، الذين شاركوا أخيراً عقب انتهاء المسابقات المحلية مع فريقهم العين في كأس العالم للأندية 2025 في أميركا، إلى جانب عدم مشاركة لاعبين مؤثرين في المنتخب ضمن التشكيل الأساسي مع أنديتهم في المسابقات المختلفة، مثل لاعبي شباب الأهلي حارب عبدالله الذي لعب أساسياً في تسع مباريات فقط من أصل 26 مباراة في الدوري الماضي، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها مع فريقه في الدوري 840 دقيقة، وكذلك يحيى الغساني الذي شارك أساسياً مع فريقه في خمس مباريات فقط من أصل 26 في الدوري المنصرم (427 دقيقة فقط)، إضافة إلى تراجع المستوى الفني في الفترة الأخيرة لبعض العناصر المؤثرة في المنتخب، خصوصاً كايو لوكاس ولوان بيريرا وفابيو ليما الذين لم يظهرا في الفترة السابقة بمستوياتهم الفنية الحقيقية، على الرغم من أن الرهان عليهم كان كبيراً لصنع الفارق في صفوف المنتخب خلال الفترة الماضية، وقيادته لحصد بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم.

وكان المنتخب قد اكتفى بالتعادل في مباراتيه الأخيرتين ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، إذ تعادل مع أوزبكستان دون أهداف، على الرغم من خوضه المباراة على أرضه ووسط جمهوره في أبوظبي، فيما تعادل مع قيرغيزستان بهدف لمثله، وقد سجل هدف «الأبيض» الإماراتي حارب عبدالله.

ومن الأمور المهمة الأخرى التي تُقلق كوزمين أيضاً غياب الانسجام المطلوب بين عناصر المنتخب، فقد اتضح ذلك من خلال مباريات المنتخب الأخيرة ضمن الدور الثالث في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم التي لم يقدّم خلالها «الأبيض» المردود الفني المطلوب، ولم يظهر بشخصيته وهويته المعروفة، إلى جانب أنه لم يحقق النتائج الإيجابية المرجوّة، وتسبب ذلك في إقالة المدرب السابق البرتغالي باولو بينتو، الذي أخفق في ترك بصمة فنية مميزة مع «الأبيض» ليحل كوزمين بديلاً عنه في قيادة المنتخب بعقد يمتد إلى عامين حتى 2027.

من جهته، قال المحاضر الدولي في اتحاد كرة القدم، عمر الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «إن المنتخب حالياً بحاجة ماسّة إلى الاستقرار على اللاعبين الذين سيخوضون المرحلة المقبلة، إلى جانب الاستقرار في التشكيل الأساسي، وكذلك خوض معسكرات طويلة، ولعب مباريات ودية مع منتخبات تلعب بالأسلوب نفسه للمنتخبات التي سيواجهها المنتخب، إضافة إلى فرض أسلوب فني وطريقة لعب تتماشى مع المرحلة المقبلة».

وأضاف عمر الحمادي: «يجب على الكل دعم المنتخب، وخصوصاً الأندية ورابطة دوري المحترفين واتحاد الكرة، والعمل على توفير كل السبل لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم».

النقاط الفنية الـ 4

1- حالات الإرهاق والإجهاد في أوساط اللاعبين بعد موسم طويل.

2- تراجع المستوى الفني لبعض اللاعبين المؤثرين مثل كايو لوكاس وليما ولوان بيريرا.

3- عدم مشاركة لاعبين في المنتخب أساسيين مع أنديتهم.

4- غياب الانسجام بين بعض عناصر المنتخب.

. يجب فرض أسلوب فني وطريقة لعب لـ«الأبيض» تتماشى مع المرحلة المقبلة.