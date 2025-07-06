الامارات | «شادو أوف لايت» ينشد لقب «بري جان برات» الفرنسي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتطلع «شادو أوف لايت» المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، للانضمام إلى قائمة الأسماء اللامعة في سجل الفائزين بلقب سباق «بري جان برات» المخصص للفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، إذ ينشد المهر البالغ من العمر ثلاث سنوات لقب السباق الممتد لمسافة 1400 متر عشبي، ويجري اليوم على مضمار «دوفيل» الفرنسي العريق.

ويعود «شادو أوف لايت» الذي أنهى موسمه الماضي بعمر السنتين بطلاً للخيول الناشئة في أوروبا بعد جمعه ثنائية الفوز في سباقي الفئة الأولى في بريطانيا «ميدل باركس ستيكس» و«دارلي ديوهيرست ستيكس»، إلى المسافات التي يفضلها، خصوصاً أن انتصاريه البريطانيين جاءا على مسافتي 1200 و1400 متر.

وخاض ابن الفحل «لوب دي فيغا» مع بدايته في موسمه الحالي تحدي مسافة أطول، بحلوله مايو الماضي ثالثاً في سباق «2000 غينيز» البريطاني الكلاسيكي العريق، خلف زميله في الإسطبل «رولينغ كورت» المتوج بلقب السباق الذي امتد لمسافة 1600 متر وأقيم على مضمار «نيوماركت» العريق.

وقال مدرب فريق «غودولفين» شارلي آبلبي، إن: «عودة (شادو أوف لايت) لمسافة 1400 متر، خطوة إيجابية، ونأمل أن تكون الأرضية في (دوفيل) أكثر ليونة، وسنتابع الأحوال الجوية لحسم قرار المشاركة بناءً على حالة الأرضية». وأضاف: «جرت تحضيراته بشكل ممتاز، وقدم في تدريباته مستوى قريباً من أدائه في (2000 غينيز)، وأعتقد أنه المرشح الأبرز للفوز في السباق».