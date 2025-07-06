الامارات | ووكر يعود إلى الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع المدافع الدولي الإنجليزي، كايل ووكر، عقداً لسنتين مع بيرنلي، العائد إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي في كرة القدم (بريميرليغ)، مقابل صفقة مقدّرة بخمسة ملايين جنيه إسترليني (6.8 ملايين دولار).

وخاض اللاعب المخضرم، البالغ 35 عاماً، 410 مباريات في دوري النخبة، محرزاً لقبه ست مرات مع مانشستر سيتي، كما توّج بلقب دوري أبطال أوروبا المرموق مع «سيتيزنز».

وأمضى النصف الثاني من موسم 2024-2025 معاراً إلى ميلان الإيطالي الذي لم يفعّل خيار تثبيت عقده. وكان عقد ووكر الذي انضم إلى سيتي في عام 2017 سينتهي مع ختام موسم 2025-2026.