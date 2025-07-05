الامارات | «لاليغا» تسّلم إرث أكاديميتها في دبي إلى ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية «لاليغا دبي» عن نقل إرثها إلى ريال مدريد لتعمل ابتداءً من الموسم الجديد، تحت اسم مؤسسة ريال مدريد.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) خافيير تيباس: «على مدى السنوات العشر الماضية، كانت أكاديمية لاليغا دبي دليلاً على التزامنا بالتدريب والنمو الدولي لكرة القدم الإسبانية، ونحن على ثقة بأن هذه المرحلة الجديدة مع مؤسسة ريال مدريد ستحقق نفس القدر من النجاح، مستفيدين من الإنجازات التي تحققت بالفعل».

وقالت الأكاديمية في بيان أمس: «على مدار العقد الماضي من الزمن، ساعدت أكاديمية لاليغا دبي آلاف لاعبي كرة القدم الواعدين على النمو – سواءً في قدراتهم الفنية، وأيضاً على صعيد قيم الاحترام، والجهد واللعب بروح رياضية التي تميز كرة القدم الإسبانية.

منذ انطلاقها، برزت أكاديمية لاليغا دبي كمبادرة رائدة في تطوير كرة القدم لقطاع الواعدين خارج إسبانيا، وشهد عام 2022 إنجازاً هاماً، حيث تجاوز عدد الطلاب المسجلين في الأكاديمية 1000 طالب، وهو رقم استمر في الارتفاع، لتؤكد الأكاديمية تأثيرها المستدام في المنطقة».

وأضافت: «حصلت الأكاديمية على الميدالية الذهبية ثلاث مرات في جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط SPIA، التي تُكرم أفضل المشاريع الرياضية في المنطقة، كما حازت على جائزة أفضل أكاديمية إقليمية وأفضل مشروع لتطوير رياضة قطاع الواعدين في أعوام 2016 و2018 و2021».