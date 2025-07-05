الامارات | "تعامل معنا بعدوانية".. كوليبالي يهاجم حكم مباراة الهلال وفلومينينسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم مدافع الهلال السعودي، السنغالي كاليدو كوليبالي، الحكم الهولندي داني ماكيلي الذي أدار مباراة فريقه وفلوميننسي البرازيلي بعد الخسارة 1-2، الجمعة، في ربع نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، معتبراً أنه «لم يقم بواجبه».

وقال كوليبالي الذي طالب بركلتي جزاء خلال المباراة: «في نهاية المباراة، أعتقد أن كل الناس حول العالم شاهدوها (الحالة)، لا أعلم لماذا لم يعد الحكم (الرئيسي) إلى حكم الفيديو المساعد (الفار) لا أفهم الأمر»، وأضاف «نريد أن نقبل كل شيء، لكن حين تخسر بهذه الطريقة، أعتقد أنه أمر مؤسف».

وتابع مدافع نابولي الإيطالي السابق: «كانت هذه فرصة حياتنا وأعتقد أن الحكم لم يقم بواجبه ثم جاء إلينا وتكلم معنا بطريقة سيئة جداً.. لا أفهم لمَ كان عدوانيا مع الهلال».

وأكمل: «حين تتكلم معنا بهذه الطريقة فإن الأمر ليس طبيعيا.. أعتقد أنه كان هناك ركلتي جزاء (للهلال). حكم (الفار) رآها، الكل رآها، لكننا نعود اليوم إلى المنزل. أنا حزين.. إذا لم تكن هذه ركلة جزاء، فلا أعلم ما هي ركلة الجزاء».

وبدا على الفريق البرازيلي التنظيم طوال المباراة خصوصاً من الناحية الدفاعية بقيادة قلب الدفاع المخضرم تياغو سيلفا.

قال كوليبالي: «حاولنا أن نقدّم أفضل ما لدينا في الشوط الأول، لكن الأمر كان صعبا جداً.. سجلوا هدفا، لكننا كنا نؤمن بقدرتنا على العودة في المباراة ونجحنا بذلك مع بداية الشوط الثاني».

وأضاف «أعتقد أننا فعلنا كل شيء من أجل الفوز بالمباراة. لكنهم سجلوا مرة أخرى في آخر كرة، وهذا مؤسف. مع ذلك، أظن أننا قدّمنا مباراة جيدة. أردنا أن نفوز، وربما كنا نستحق أكثر».

وتطرق السنغالي إلى الحالة النفسية لزميليه البرتغاليين جواو كانسيلو وروبن نيفيش بعد وفاة زميلهما الدولي ديغو جوتا مع شقيقه أندريه سيلفا في حادث سير.

وقال «كان الأمر صعبا جدا على روبن وجواو. روبن كان الصديق المقرّب لديوغو جوتا، ويعرف أيضا شقيقه، لذلك كانت لحظة صعبة للغاية».

وتابع «الفريق بأكمله كان حزينا من أجله، لأنه عندما ترى أحد لاعبينا، أحد إخوتنا، يمرّ بحالة حزن كهذه، من الصعب أن تكون سعيدا. لكننا حاولنا أن نُسعده، وأن نجعله يلعب هذه المباراة أيضا من أجله».

وأردف المدافع الدولي: «أعتقد أن الفريق لعب من أجله (نيفيش).. أردنا أن نُظهر له أننا جميعا خلفه ونُسانده بكل قوتنا.. وبالنسبة لعائلة ديوغو، فأنا آسف جدا. أُقدّم خالص التعازي، وأتمنى أن يتحلوا بالقوة في هذا الوقت العصيب جدا».

ووصف كوليبالي، خصمه في المباراة تياغو سيلفا وزميله السابق في تشلسي الإنجليزي بـ«الأسطورة»، مضيفا «لدي احترام كبير لتياغو.. أعرفه منذ فترة تواجده في تشلسي، بل حتى من قبل ذلك. إنه لاعب رائع، وأُعتبره أسطورة بالنسبة لي. لعبنا معا لعام واحد في تشلسي، لذلك أنا أعرفه جيداً».

وأردف «شخص طيب وزميل رائع.. أعتقد أنه يُقدّم الكثير من النصائح لفريقه، وهو من يتحكم بإيقاع الفريق. رأينا ذلك اليوم، ورأيناه أيضا خلال هذه المسابقة، لذلك هو يستحق أن يكون هنا».