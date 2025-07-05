الامارات | وداع مؤثّر لجوتا في البرتغال.. وغياب صلاح ورونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط أجواء حزينة ومشهد إنساني مؤثر، شارك عدد من لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي في مراسم جنازة زميلهم البرتغالي ديوغو جوتا، الذي توفي بشكل مفاجئ مع شقيقه أندريه سيلفا إثر حادث سير مروّع في إسبانيا مساء الخميس الماضي.

وتجمّع المئات من أهالي بلدة جوندومار شمالي البرتغال – حيث نشأ جوتا – إلى جانب أفراد عائلته، في كنيسة البلدة الرئيسية، لحضور الجنازة التي شارك فيها نجوم ليفربول بقيادة الهولندي فيرجيل فان دايك، والحارس كويمهين كيليهير، والمدرب الجديد آرنه سلوت، وعدد من مسؤولي النادي.

وظهر اللاعبون وهم يحملون إكليلين من الزهور الحمراء على هيئة قميص، كتب على أحدهما الرقم 20 الذي ارتداه جوتا مع ليفربول، وعلى الآخر الرقم 30 الذي ارتداه شقيقه أندريه في فريق بينافيل البرتغالي.

وقاد مراسم الجنازة أسقف بورتو مانويل ليندا، الذي ألقى عظة مؤثرة وجّه فيها كلمات عزاء إلى والدي جوتا وزوجته وطفليه، مؤكداً أن "التضامن في الحب دائماً أقوى من الموت".

كما حضرت زوجة جوتا، روت كاردوزو، التي تزوّجت منه قبل أسبوعين فقط من الحادث، إلى جانب أقاربها، وسط صدمة واضحة على وجوه الجميع.

ومن بين الحضور أيضاً عدد من نجوم منتخب البرتغال، من بينهم برونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، الذين عبّروا عن تضامنهم مع عائلة الفقيد.

غياب صلاح ورونالدو يثير التساؤلات

ما لفت انتباه المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي كان غياب النجم المصري محمد صلاح عن الجنازة، رغم كونه زميل جوتا في ليفربول منذ سنوات.

ورغم أن صلاح عبّر عن حزنه الشديد في منشور مؤثر على منصة "إكس"، إلا أن غيابه عن الجنازة أثار موجة من التفاعل على الإنترنت.

كما غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كانت تربطه علاقة طيبة بجوتا في صفوف المنتخب الوطني، دون أن يصدر تعليق رسمي منه بشأن الحادث أو سبب غيابه عن مراسم الوداع.

تفاصيل الحادث

كان جوتا (28 عاماً) وشقيقه أندريه (26 عاماً) في طريقهما إلى العبّارة المتجهة إلى بريطانيا، عندما انحرفت سيارتهما من طراز "لامبورغيني" في أحد الطرق السريعة في إسبانيا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وفشلت محاولات إنقاذهما.

الوفاة المفاجئة لهدّاف ليفربول السابق هزّت أوساط كرة القدم في العالم، وتدفقت رسائل العزاء من نجوم اللعبة وقادة الدول، بينما أعلن نادي ليفربول حالة الحداد وألغى بعض أنشطته