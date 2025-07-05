ساري وإنسينيي متحمسان لفكرة التواجد معا مجددا لكن بالوان لاتسيو (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - روما : يبدو نجم نابولي السابق لورنتسو إنسينيي في طريقه للعودة إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد انتهاء مغامرته في الدوري الأميركي بألوان تورونتو أف سي، وذلك للعب مجددا تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري لكن هذه المرة بألوان لاتسيو، وفق ما أفادت تقارير السبت.

وكشف موقع "فوتبول إيتاليا" المتخصص عن تواصل بين إنسينيي ومدربه السابق ساري وأنهما متحمسان لتجديد العلاقة بينهما لكن بألوان لاتسيو الذي عاد إليه مؤخرا المدرب البالغ 66 عاما بعد 15 شهرا على رحيله، وذلك لخلافة ماركو باروني المستقيل من منصبه بعد فشل الفريق في نيل مركز مؤهل إلى المسابقات القارية بحلوله سابعا في الدوري.

وقدم إنسينيي أفضل مستوياته الكروية حين لعب في نابولي تحت اشراف ساري 139 مباراة، مسجلا 47 هدفا و34 تمريرة حاسمة.

وبعدما أمضى 16 عاما مع نابولي في مشوار خاض خلاله 434 مباراة بألوان النادي الجنوبي سجل فيها 122 هدفا (ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي) وأحرز الكأس الإيطالية مرتين والكأس السوبر مرة واحدة، انتقل إنسينيي، البالغ حاليا 34 عاما، إلى تورونتو أف سي عام 2022 وسجل له 15 هدفا في 66 مباراة خاضها معه في الدوري الأميركي و10 في 76 ضمن جميع المسابقات.

لكن مغامرته في الدوري الأميركي وصلت إلى نهايتها بعد فسخ عقده مع تورونتو أف سي بالتراضي قبل عام على نهايته.