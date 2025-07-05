الامارات | أول تعليق للبرازيلي إيغور كورنادو بعد عودته إلى الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الشارقة البرازيلي إيغور كورنادو في أول تعليق له عقب عودته إلى صفوف الفريق مجددا، إنه جاهز للظهور مع الفريق بعدما وقع معه أخيرا عقدا يمتد إلى موسمين قادمين.

وأضاف إيغور كورنادو " 33 عاماً" خلال مقطع فيديو بثه الموقع الرسمي لنادي الشارقة" عندما يحين نداء الملك لابد أن أستجيب.. "أنا شرجاوي" .

وكان نادي الشارقة قد أعلن التعاقد مع لاعبه السابق إيغور كورنادو قادما من نادي كورينثيانز البرازيلي في أولى صفقات النادي للموسم الجديد 2025 - 2026، وذلك لدعم صفوفه استعدادا للاستحقاقات المقبلة سواء محليا أو خارجيا في دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

ويعد نادي كورينثيانز البرازيلي آخر محطات إيغور الملقب بـ" الساحر" قبل انتقاله إلى الشارقة وقبلها خاض تجربة مميزة في الدوري السعودي مع اتحاد جدة السعودي في 2021 حتى 2023.

وجاء التعاقد مع إيغور بعدما قادت إدارة النادي مفاوضات جادة معه أسفرت عن عودته إلى الملك الشرقاوي، علما أن نادي الشارقة كان قد تعاقد مع كورنادو في 2018 قادما حينها من نادي باليرمو الإيطالي وأمضى مع الفريق 3 مواسم قبل أن ينتقل إلى اتحاد جدة السعودي في 2021.

وفي حال ظهر إيغور بمستواه الفني الحقيقي الذي عرفه به الجمهور الشرقاوي فإنه سيكون مكسبا و دعما كبيرا للفريق في الفترة المقبلة.

يذكر أن إيغور كان قد انتقل من الشارقة إلى اتحاد جدة السعودي مقابل 12 مليون يورو.

