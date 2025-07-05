مونديال الأندية: الهلال يودّع... نهاية مشوار "فاق التوقعات"

الرياص - اسماء السيد - أورلاندو (الولايات المتحدة) : ودّع الهلال السعودي مسابقة كأس العالم للأندية من الدور ربع النهائي على يد فلوميننسي البرازيلي، بعد أربع مباريات في دور المجموعات وثمن النهائي قدّم فيها فريق المدرب الإيطالي سيموني إينزاغي أداء "فاق كل التوقعات".

وشكّل تأهل الهلال إلى ثمن النهائي مفاجأة بحد ذاته، إذ شارك في المجموعة الثامنة التي ضمّت ريال مدريد الإسباني وسالزبورغ النمسوي وباتشوكا المكسيكي، لكنه تمكن من الحلول ثانيا بعدما بدأ مسيرته بأولى المفاجآت، عندما فرض التعادل على ريال مدريد 1 1.

ومهّد الفريق السعودي طريقه نحو ثمن النهائي إثر تعادله مع سالزبورغ سلبا، قبل أن يلعب هو مع باتشوكا وينتظر خدمة من ريال أمام الفريق النمسوي، وهو ما حصل بفوزه بهدفين نظيفين على الفريق المكسيكي وخسارة سالزبورغ 0 3.

لكن مشوار الهلال كان من المتوقّع أن يتوقّف عن هذا الحد، إذ اصطدم بمواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي، أحد أكثر الفرق المرشّحة للفوز باللقب بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو، قدّم الهلال ملحمة مميزة، جُرّ هو فيها إلى شوطين إضافيين بعدما تقدّم على سيتي 2 1 في الوقت الأصلي. عاد "الزعيم" إلى التقدم مرتين وخرج من المباراة فائزا بعد التمديد.

وبعد مجهود بدني كبير، انتهت الرحلة أمام فلوميننسي بخسارته 1 2 في مباراة وجّه فيه لاعبو الفريق بشكل مباشر، ومدربهم تلميحا، انتقادات إلى الحكم.

قال إينزاغي الذي تولى تدريب الفريق قبل أيام من سفره إلى الولايات المتحدة "ظهرنا بمستوى فاق كل التوقعات، لعبنا مسابقة رائعة وقد وجّهت الشكر إلى جميع اللاعبين".

وأضاف "كانت المباراة متوازنة وصعبة وحسمتها لحظة حاسمة. أهنئ فلومينينسي وأهنئ فريقي أيضا على الأداء. كانت هناك لحظات أثرت على المباراة".

بدوره، هاجم المدافع السنغالي الدولي كاليدو كوليبالي الحكم الهولندي داني ماكيلي، معتبرا أنه "لم يقم بواجبه".

وطالب كوليبالي بركلتي جزاء في المباراة، علّق على إحداها "إذا لم تكن هذه ركلة جزاء، فلا أعلم ما هي ركلة الجزاء".

وأضاف "كانت هذه فرصة حياتنا وأعتقد أن الحكم لم يقم بواجبه ثم جاء إلينا وتكلم معنا بطريقة سيئة جدا. لا أفهم لمَ كان عدوانيا مع الهلال".

بدوره، قال البرازيلي رينان لودي "قرارات الحكم جاءت بهذه الطريقة وعلينا أن نتقبلها في النهاية".

وتابع "كانت هناك ركلة جزاء لنا، وهناك بعض الشك في قرارات الحكم، لكن في النهاية المباراة انتهت على هذه الشاكلة. لسنا بصدد تقديم أعذار الآن".

مجهود كبير رغم التأثّر النفسي

وقف لاعبو الهلال وفلوميننسي دقيقة صمت قبل مواجهتهما، احتراما للاعب ليفربول الإنكليزي والمنتخب البرتغالي ديوغو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا إثر وفاتهما في حادث سير.

وركّزت الكاميرات على لاعبَي الهلال البرتغاليين جواو كانسيلو وروبن نيفيش اللذين بدا عليهما التأثر النفسي الشديد لوفاة زميلهما الدولي.

ويُعد نيفيش أحد أقرب أصدقاء جوتا، إذ لعب معه في ولفرهامبتون الإنكليزي كما في المنتخب.

كتب قبل المباراة في نعيه لصديقه "(علاقتنا) أكثر من صداقة، نحن عائلة، ولن نتوقف عن كوننا عائلة فقط لأنك قررت توقيع عقد بعيد قليلا عنا".

وأضاف "حين سأذهب إلى المنتخب، ستجلس إلى جانبي على طاولة الطعام، في الحافلة، في الطائرة... ستكون دائما هناك معي، دائما".

وقال الحارس المغربي ياسين بونو بعد المباراة "ليس الأمر سهلا لأن روبن نيفيش صديق مقرّب لجوتا. كان متأثرا جدا أمس في الفندق. لم يستطع النوم".

وتابع "كانسيلو أيضا، لذا كان الأمر مؤثرا علينا جميعا. أهنئهما لأننا لعبنا اليوم وقاما بعملهما على أكمل وجه".

وقدّم نيفيش تحديدا أداء كبيرا وشكّل خطورة كبيرة خاصة لدى تنفيذه الركلات الركنية التي أثمرت هدفا سجله البرازيلي كارلوس ليوناردو بعدما وصلته رأسية المُتابع للركنية كوليبالي.

"فخور... وسنعود أقوى"

تجدد حديث إينزاغي بعد كل مباراة في المؤتمرات الصحافية حول مدى فخره باللاعبين. حتى بعد الخسارة، جدد ذلك قائلا "هنّأت كل لاعب على حدة. قدّموا كل ما لديهم داخل الملعب. خضنا خمس مباريات خلال فترة زمنية قصيرة، وهذا ضغط كبير على الفريق خاصة في مسابقة بحجم كأس العالم للأندية".

وأضاف "فخور بجميع اللاعبين وبتدريب الهلال. في نهاية الشهر سنتوجه إلى النمسا لخوض المعسكر التحضيري ومن ثم نشارك في الكأس السوبر. سنعود أقوى".

ونال الهلال الكثير من الإشادات والتهاني بعد فوزه المفاجئ على سيتي، من بينها من مهاجم الفريق النروجي إرلينغ هالاند الذي قال "تهانينا للهلال وأتمنى لهم كل التوفيق في ما هو مقبل".