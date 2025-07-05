الامارات | تشيلسي يحجز مقعده في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز تشلسي الإنجليزي مقعده في نصف نهائي مونديال الأندية بكرة القدم بعد فوزه على بالميراس البرازيلي 2-1 في ملعب لينكولن فايننشال فيلد في فيلادلفيا، ضاربا موعدا مع مواطن الأخير فلومينينسي الفائز على الهلال السعودي بالنتيجة عينها الجمعة في ربع النهائي.

سجل لتشلسي مهاجمه الدولي كول بالمر (16) والحارس ويفيرتون بالخطأ في مرماه (83) ولبالميراس الشاب إستيفاو (53).

سجل لتشلسي مهاجمه الدولي كول بالمر (16) والحارس ويفرتون بالخطأ في مرماه (83) ولبالميراس الشاب إستيفاو (53).

وكانت هذه آخر مباراة لإستيفاو بقميص بالميراس قبل انتقاله إلى تشلسي في صفقة متّفق عليها.

وسيلتقي تشلسي مع فلوميننسي في الثامن من تموز/يوليو في نصف النهائي على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وجرّب بالمر في بداية المباراة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها ويفرتون (5)، ثم فعلها بتسديدة زاحفة إثر تمريرة من المدافع تريفو شالوباه (16).

وحاول الأرحنتيني إنتسو فرنانديس تسجيل الثاني بعدها بأربع دقائق بتسديدة من خارج المنطقة سهلة بين يدي الحارس (20).

ومثله جرب شالوباه من على مشارف المنطقة إلا أن تسديدته لم تكن دقيقة إلى جانب القائم الأيسر للمرمى (26).

ووصلت كرة إلى الفرنسي كريستوفر نكونكو غير المراقب في موقف جيد، لكنه أهدر بتسديدة بعيدة (34).

وكان الرد الأخطر لبالميراس برأسية من فانديرلان سهلة بين يدي الحارس الإسباني (42).

وتمكن إستيفاو من التعديل من زاوية ضيقة وتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى، محتفلا مع زملائه والجمهور قبل الانتقال إلى ناديه المستقبلي (53).

وأعطى الإيطالي إنتسو ماريسكا الفرصة للوافد الجديد البرازيلي جواو بيدرو لخوض أولى مباريات مع تشلسي حين أدخله بدلا من الوافد الجديد الآخر ليام ديلاب (54).

وكاد آلان يفعلها للفريق البرازيلي بتسديدة بعيدة قريبة من القائم الأيمن لمرمى تشلسي (64).

وحصل تشلسي على ركنية نُفذت قصيرة ووصلت إلى فرنانديس، لعبها نحو الفرنسي غوستو لعبها عرضية وخرج الحارس ويفرتون لالتقاطها، لكنها خادعته حين حوّلت مسارها بقدم أحد زملائه، فارتطمت به إلى المرمى (83).