الامارات | مدرب دورتموند: نحن الطرف الأضعف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الكرواتي نيكو كوفاتش، المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني، ثقته بقدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية لكأس العالم للأندية، خصوصاً أن مدرب النادي الملكي تشابي ألونسو معروف بالنسبة لهم.

وقال كوفاتش، قبل خوض ألونسو أول مباراة له في مواجهة فريق ألماني منذ رحيله عن باير ليفركوزن وانتقاله إلى تدريب ريال مدريد: «بالطبع نعرف أسلوبهم».

وأوضح المدرب الكرواتي، الذي قاد دورتموند إلى فوز ساحق على ليفركوزن بنتيجة (4-2) في الجولة الأخيرة للدوري الألماني الموسم الماضي: «إنه ريال مدريد كما كان ليفركوزن حتى وقت قريب، مباشرون للغاية وسريعون للغاية».

وأضاف كوفاتش: «نتطلع إلى المباراة ونعلم أننا الطرف الأضعف، لكن في كرة القدم، عليك أن تلعب 90 دقيقة أولاً».

واتفق المهاجم الدولي كريم أديمي مع مدربه قائلاً: «كان ريال مدريد (بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي) فريقاً مختلفاً، يتحتم على تشابي أولاً أن يثبت جدارته للفريق، إذا بذلنا قصارى جهدنا وقدمنا أداء جيداً، فسنفوز من دون شك».

وتابع أديمي: «نحن جيدون لدرجة أن بإمكاننا الفوز على أي فريق».