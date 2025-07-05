الامارات | المهاجم الكيني أولونغا يقترب من النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن نادي النصر اقترب من التعاقد مع المهاجم الكيني الدولي مايكل أولونغا (31 عاماً)، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده رسمياً مع نادي الدحيل القطري الذي لعب له منذ يناير 2021 وحتى مايو 2025.

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة نادي النصر دخلت في مفاوضات متقدمة مع اللاعب، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة، بعقد يمتد لموسمين في ظل رغبة النادي في تدعيم خط هجومه استعداداً لموسم 2025-2026.

وكان نادي الدحيل قد أعلن في 29 مايو الماضي رحيل أولونغا، مقدماً له الشكر على مشواره المميز مع الفريق، حيث حقق المهاجم الكيني أرقاماً استثنائية جعلته الهداف التاريخي للدحيل برصيد تجاوز 130 هدفاً في مختلف البطولات، إلى جانب مساهمته في التتويج بألقاب عدة، أبرزها الثلاثية المحلية في موسم 2022–2023.

وشهدت فترة تواجد أولونغا في قطر تألقاً لافتاً على المستوى الفردي، إذ توج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري القطري موسمي 2021–2022 و2022–2023، كما نال لقب هداف دوري أبطال آسيا 2021، وهو أول لاعب من الدحيل يحقق هذا الإنجاز.

ويعد أولونغا من أبرز الأسماء الهجومية في الكرة الإفريقية، حيث يحمل شارة قيادة منتخب كينيا، وسجل له أكثر من 25 هدفاً دولياً، وسبق له اللعب في إسبانيا واليابان قبل انتقاله إلى الدحيل.

وفي حال تمت الصفقة رسمياً، سيكون انضمام أولونغا إلى النصر إضافة قوية لهجوم «العميد» خاصة في ظل مشاركته المرتقبة في بطولات محلية وخارجية

عدة، حيث تسعى إدارة النادي إلى المنافسة على الألقاب وتعزيز صفوف الفريق بأسماء ذات جودة عالية.