الامارات | محمد صلاح بعد وفاة جوتا: من الصعب تحمُّل غيابه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر قائد منتخب مصر هداف فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، عن حزنه العميق لوفاة زميله البرتغالي ديوغو جوتا بحادث سيارة مأساوي رفقة شقيقه أندريه.

وغرد صلاح، أمس، على حسابه بمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أنا عاجز عن التعبير، لم أتخيل أن شيئاً ما سيخيفني من العودة إلى ليفربول بعد فترة التوقف».

وأضاف: «الزملاء في الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة، سيكون من الصعب للغاية تحمُّل غياب ديوغو عنا عند عودتنا للتدريبات». وأشار: «أعرب عن تعاطفي مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا ابنيهما فجأة.. يحتاج المقربون من ديوغو وشقيقه أندريه، كل الدعم الممكن، لن ننساهما أبدأ».

وعثرت الشرطة على جثتي جوتا (28 عاماً)، وشقيقه أندريه سيلفا (25 عاماً)، بالقرب من زامورا في شمال غرب إسبانيا، بعد أن تحطمت السيارة التي كانا يقودانها على امتداد طريق سريع معزول بعد منتصف ليل الخميس.